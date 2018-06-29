Kazada 1’i ağır 3 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu ilçesi Narkotik Grup Amirliğinde görevli sivil bir ekip, il merkezindeki uyuşturucu operasyonuna katılmak üzere yola çıktı. Polis memuru Emrah Ergin yönetimindeki otomobil, Tekirdağ girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yön tabelasına çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçta bulunan Emrah Ergin, Erdem Toprak ve Serkan Bulut’u ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Serkan Bulut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.