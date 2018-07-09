Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası’nda yangın çıktı

Malkara yolu üzerinde bulunan Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası’nda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın öğle saatlerinde başladı. Bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken bölge dumanlar altında kaldı.

Yangının kullanılmayan eşyaların bulunduğu depodan çıktığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebine dair başlatılan inceleme sürüyor.