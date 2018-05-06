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06 Mayıs 2018 21:44

Orhan Okulu’dan Kırkpınar provası

Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde Kızılcıklı Mahmut Pehlivan anısına düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Orhan Okulu’dan Kırkpınar provası

06 Mayıs 2018 21:44

2015 Kırkpınar Başpehlivanı da olan Okulu bu yılki Kırkpınar’ın da bir nevi provasını yaptı.


Ergene Belediyesi ev sahipliğinde Velimeşe Mahallesi’nde düzenlenen Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreşleri’nde 10’u başpehlivan 300’ü aşkın güreşçi derece elde edebilmek için mücadele etti. Ergene Belediyesi Velimeşe Hizmet Binası önünde kurdele kesimi ve kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklerde başpehlivanlıkta ve başaltı güreşlerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı.


Velimeşe güreşlerinin küçük Kırkpınar olduğunu kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Velimeşe Belediyesi dönemimizde 5 kez düzenlediğimiz güreşlerimizi Ergene Belediyesi ile de bu yıl 5. kez toplamda 10. kez gerçekleştirmiş oluyoruz. Katılan tüm sporculara, izlemeye gelen Ergenelilere bir kez daha güreş ağası seçilen Kani Tezcan’a, tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Finalde Gökhan Arıcı ile Orhan Okulu’nun karşı karşıya geldiği Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreşleri’nde birincilik kürsüsünün sahibi Orhan Okulu oldu.




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