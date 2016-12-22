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22 Aralık 2016 14:16

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ’Mobil Tanıtım Tır’ı Tekirdağ’da

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ’Mobil Tanıtım Tır’ı Tekirdağ’da

22 Aralık 2016 14:16

Çocuklara tabiat sevgisi aşılamak, halkı ormancılık ve su alanında bilinçlendirmek gayesiyle 81 ili gezen 5 Ormancılık Faaliyetleri Tanıtım tırından biri Tekirdağ’a geldi.
Süleymanpaşa ilçesi Tuğlalı Park’ta konuşlandırılan tır ve standlarda, Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından vatandaşlara Orman ve Su İşleri Bakanlığının son 14 yılda yaptığı, barajlar, sulama tesisleri, şehir ve bal ormanları gibi yatırımların tanıtımı yapılacak.
Etkinlikte açıklama yapan Orman ve Su İşleri Tekirdağ İl Müdürü Gökay İnal, Bakanlığın taşradaki kuruluşları olan, DSİ, Milli Parklar, Meteoroloji Müdürlüğü ve Orman İşletme müdürlüklerinin faaliyetlerini tanıtmak üzere, Tanıtım tırının illeri dolaştığını belirtti. İnal, "Öğrencilerimize, vatandaşlarımıza, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında bilgi veriyoruz. Milli Parklar Müdürlüğümüzün bir tiyatro gösterisi var hem burada hem de okullarda gösteriler yapılarak, doğal hayat, doğal yaşam için farkındalık oluşturmak için faaliyet gerçekleşmekte. Ayrıca gelen öğrencilerimize, misafirlerimize fidan dağıtımı, değişik enformasyon dağıtımlarımızla da Bakanlığımızın faaliyetlerinin tanıtımı amaçlanmaktadır" diye konuştu.
Stantlarda sergilenen doldurulmuş geyik, dağ keçisi ve yaban domuzu gibi hayvanlar büyük ilgi görürken görevliler tarafından stantları ziyaret edenlere sokak hayvanlarına bırakmaları için su ve yiyecek kapları, çeşitli fidanlar, doğal hayat ile ilgili bilgilerin bulunduğu broşürler dağıtıldı.
Tanıtım tırı Perçembe ve Cuma günü ziyaretçilere hizmet verecek.



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