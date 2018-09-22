Ormanda boğazı kesik cinayetiyle ilgili 1 kasap adliyede

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanda boğazı kesik bir cesedin bulunması ilgili 1 kasap yakalandı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ambardere mevkisinde 2 gün önce boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Olay yerine giden sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkan cesedin E.Ö.'ye (31) ait olduğu belirlenmişti.

Bir çocuk babası E.Ö.'yü öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis çok yönlü inceleme başlatmıştı. Yapılan soruşturma ve aramalar neticesinde E.Ö.'yü öldürdüğü iddia edilen 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kasap Y.K. (40) adliyeye sevk edildi.