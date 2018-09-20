Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ambardere mevkiinde boğazı kesilmiş erkek cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkan cesedin 31 yaşındaki E.Ö'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, E.Ö'nün eski eşi D. Ç.'nin cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Bir çocuk babası 31 yaşındaki E.Ö.'yü öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.