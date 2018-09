Ormanlı Mahallesi’nde Atatürk Anıtı açılışı gerçekleştirildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yaptı. Konuşmasında köylerin tüzel kişiliklerinin geri verilmesi gerektiğine dikkat çeken Eşkinat, "Biz, her ay bir köyümüzde Atatürk büstü açıyoruz. Bizim Atatürk sevgimizi kanıtlamamız için Atatürk Anıtı yapmamıza gerek yok. Atatürk Anıtı bir simgedir. Köylerin köy olarak kalmasının simgesidir. Bu ülke kalkınacaksa kalkınma modellerinin en başında tarım geliyor. Köy yoksa tarım nasıl olacak ki’ Köylerin tüzel kişiliklerinin verilmesinden yanayız. 50 yıl içerisinde tarımımızı bitme noktasına geldi. Maalesef her şeyimiz ithal. 3 kalkınma modeli vardır. Bunların başında tarım gelir. Her şey üretilebiliyor ama toprak üretilemiyor. İkincisi teknoloji. Teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda takip ederek üreten de olmamız gerekiyor. Üçüncüsü de çocuklarımız. Çocuklarımızı güzel ve donanımlı bir şekilde yetiştirip onları geleceğe hazırlamalıyız. Gerek Süleymanpaşa Belediyesi gerek Büyükşehir Belediyesi, kentimiz için uyum içerisinde çalışıyoruz. Altyapımız tamamen bitti. Tamamladığımız yol miktarı 1 milyon 800 bin metrekareyi aştı. Kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tarla yolları bile asfalt olacak"

Büyükşehir belediyesinin hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Ormanlı Köyü, geçmişte de bugün de özel önem verdiğimiz, gelip geçerken sürekli uğradığımız, sevdiğimiz bir köyümüzdür. Süleymanpaşa Belediyemizin başlattığı her kırsal mahalleye bir Atatürk Anıtı dikme projesini büyük bir gururla destekliyoruz. Bu projede emeği geçen başta Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat’ı ve tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Ormanlı Köyünden Hoşköy’e ve Güzelköyê inen buradaki yolu asfalt yapacağız. Buranın ulaşımını kolaylaştırmak, ana projelerimizden bir tanesi.Biz bu göreve geldiğimizde 2 bin 150 kilometre yol teslim aldık. Bunun yalnızca 350 kilometresi kullanılabilir, sağlam durumdaydı. Bugün itibariyle bu yolların bin 100 kilometresini biz yeniden yapmışız. Ormanlı köyünden tüm Tekirdağ’a sesleniyorum; gelecek dönemlerimizde tarla yolları bile asfalt olacak. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri, ekim zamanları ve hasat zamanları tarla yollarının greyderlerle bakım ve onarımını yapmak oldu. Yeni kurulan 14 büyükşehir arasında bu işi yapan tek belediyeyiz. Görev süremizin başından bu yana Sayın Ekrem Bey ve diğer sosyal demokrat belediye başkanlarımız ile birlikte büyük gayretle çalışıyoruz. Bizim yeni bir lider arayışına ihtiyacımız yok. Ülkemizin değişmesi teklif bile edilemeyecek tek lideri Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını yapacağımız heykelin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek büyük coşku eşliğinde Atatürk Anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Ormanlı Mahallesi’ndeki açılış törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Ormanlı Mahallesi sakini katıldı.