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06 Ağustos 2018 23:33

Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi kadın, İstanbul’a bağlı Büyükçavuşlu ile Beyciler köyleri arasındaki ormanlık alanda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde bulundu.

Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

06 Ağustos 2018 23:33

Kadının eşi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Sarıgül H. (36), İstanbul’a bağlı Büyükçavuşlu ile Beyciler köyleri arasındaki ormanlık alanda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri inceleme yaparken, kadının cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın ardından tabancası ile birlikte jandarmaya teslim olan Sarıgül H.’nin iş adamı olan eşi Yunus H. gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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