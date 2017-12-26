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26 Aralık 2017 15:23

Ortaokul öğrencilerinden resim sergisi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Melahat Kozar Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resimler, ilçede yer alan bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ortaokul öğrencilerinden resim sergisi

26 Aralık 2017 15:23


Çorlu’da eğitim öğretim veren kurumlar arasında bulunan Melahat Kozar Ortaokulu öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde, görsel sanatlar ve resim öğretmenleri nezaretinde derslerde yaptıkları çalışmalardan oluşan eserler ilçede yer alan bir alışveriş merkezinde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışı ise, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Serginin açılış kurdelesini kesen Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, açılışın ardından sergide yer alan eserleri tek tek inceledi ve öğrencilerle sohbet ederek bilgiler aldı.




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