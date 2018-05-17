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17 Mayıs 2018 15:11

Ortaokulda bilim fuarı açıldı

Milli Eğitim ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Malkara Şehit Selim Vural Ortaokulunda ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı.

Ortaokulda bilim fuarı açıldı

17 Mayıs 2018 15:11


45 öğrencinin Türkçe, Matematik, Din ve Fen alanında 21 proje sergilediği TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda, proje organizatörü Matematik Öğretmeni Aslı Yavuz öncülüğünde 6 öğretmen görev aldı. Okulda ilk kez gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aslı Yavuz, bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimi ve bilime olan ilgisini artırdığını söyledi.


TUBİTAK Bilim Fuarına, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, basın mensupları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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