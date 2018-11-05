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Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direk, yolu trafiğe kapadı.


Kaza, Şehit Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Keşan istikametine seyreden F.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı.


Kaza sonrası yaralanan olmazken, aydınlatma direği yola devrilerek, karşı yönde yolun 1 saat kapanmasına neden oldu.

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