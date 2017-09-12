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12 Eylül 2017 12:01

Otomobil bagajında hastaneye götürüldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde pompalı tüfekle vurularak yaralanan genç yakınları otomobil bagajında hastaneye götürüldü.

Otomobil bagajında hastaneye götürüldü

12 Eylül 2017 12:01


Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Karacan Sokak’ta bir grup arasında dün gece geç saatlerde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından kalabalık grup arasında silah sesleri duyulmaya başladı. Kavgada Efe D.(19) isimli genç, sol ayağından vuruldu.


Yaralanan genç yakınları tarafından hemen Çerkezköy’deki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Efe D., Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.



Bagajda götürdüler


Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülen gencin, sol ayak tarak kemiğinin parçalandığı tespit edilince Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilmek istendi. Yaralı gencin yakınları hastanede güçlük çıkarırken, Efe D.’yi kucaklayan yakınları bir otomobilin arka bagajına koyarak Çorlu’ya yol aldı.


Çerkezköy’den Çorlu’ya kadar yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobil bagajında giden Efe D., Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, gencin yakınları burada da güvenlik görevlilerine güçlük çıkardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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