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24 Temmuz 2018 09:50

Otomobil eve daldı: 3 yaralı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil eve daldı.

Otomobil eve daldı: 3 yaralı

24 Temmuz 2018 09:50

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza Tekirdağ’ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barabaros Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 BK 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol üzerinde bulunan bir eve çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan otomobilin çarptığı evde de maddi hasar yaşandı.




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