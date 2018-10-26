Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 70 yaşında ki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi, Büyükyoncalı Mahallesi girişi çevreyonlunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametinden Saray istikametine seyreden Yusuf A. idaresinde ki 39 TM 080 Plakalı otomobil Büyükyoncalı Mahallesi istikametinden kavşaktan çıkış yapan Turan Köse (70) idaresindeki 59 RC 523 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Turan Köse yaralandı. Otomobil sürücüsü tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servisi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Çerkezköy Özel İrmet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken 3 gün önce de aynı kavşakta iki otomobil çarpışmış meydana gelen kaza da aynı aileden 2 si çocuk 4 kişi yaralanmıştı.