Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çorlu’dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Süleyman Aran’ın kullandığı 59 FY 483 plakalı otomobil, Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri Veliköy Mahallesi mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen İzzet Sağlam’ın kullandığı 34 HA 8510 plakalı otomobile arkadan çarparak şarampole uçtu.
Kazada sürücü Süleyman Aran ve otomobilde bulunan Süleyman Işıldak yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.