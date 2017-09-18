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18 Eylül 2017 10:47

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı

18 Eylül 2017 10:47


Kaza, D-110 karayolu üzeri Malkara-Çavuşköy mevkii arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan İstanbul istikametine seyreden Cem Murat E. (44) yönetimindeki 34 EL 1172 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü Cem Murat E., Banu E. (42), Eren E. (11) ve İhsane Ayten T. (82) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.




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