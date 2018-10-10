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Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yörük-Kermeyan yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yörük Mahallesi istikametine seyreden M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.


Ağaçlara çarparak boş alana giren araçta yaralanan sürücü M.A, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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