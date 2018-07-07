Otomobilciler Odası Başkanları İle Toplantı Düzenlendi

Çorlu, Çerkezköy, Muratlı ve Hayrabolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen toplantı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantı Salonunda düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, şube müdürleri ve büyükşehir belediyesi çalışanları katıldı.

Toplantıda ilçelerde faaliyet gösteren toplu taşıma hizmetleri ile ilgili görüş ve öneriler belirtildi ve çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.