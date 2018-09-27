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Otomobilde kanlar içinde bulundu

Çorlu’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen olayda bir kişi otomobilin içerisinde kanlar içinde ölü olarak bulundu.

Çorlu'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda bir kişi otomobilin içerisinde kanlar içinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, TEM Otoyolu'nun Çorlu yakınlarında gişeler mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Edirne yönüne giden sürücüler gişelere yakın bölgede bir aracın bariyere çarpmış olarak durduğunu gördü. Durumun bildirilmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrolde araç içerisinde kanlar içinde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Cesedin Hasan Kara'ya (59) ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri otomobilde yaptıkları aramada bir adet boş kovan ve bir de tabanca buldu.


Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Kara'nın cansız bedeni incelenmek üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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