Otomobilin çarptığı motosiklette karı koca yaralandı

Kaza, Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz’ın kullandığı 59 LB 588 plakalı otomobil, ters yönde yola kontrolsüz çıkan Salih Semerci (54) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Salih Semerci ve arkasında bulunan Fatma Semerci (56) yola savrularak yaralandı. Yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan Ahmet Arabacıoğulları isimli bir vatandaş, kazaya karışan motosikletin olay yerinden kaçırıldığını söyledi. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.