Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Saray ilçesinden Güngörmez Mahallesi yönüne seyir halinde olan Mehmet N. (44) idaresindeki 59 FP 353 plakalı otomobil, Pazarcık Mahallesi 3. Zırhlı Tugay Yardımcılığı önünde alkollü olduğu iddia edilen yaya Yusuf B.’ye (33) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusuf B. yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaşan 112 ekibinin müdahalesi sonrası Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.