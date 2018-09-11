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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Saray ilçesinin Yuvalı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Vize istikametinden Çerkezköy istikametine gitmekte olan Nurkan Altınöz idaresindeki 10 AS 910 plakalı otomobile kavşaktan çıkış yapan Beytullah Çakıroğlu (54) İdaresindeki 35 AG 2204 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 35 AG 2204 plakalı otomobil sürücüsü Beytullah Çakıroğlu yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü tarafından çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan Beytullah Çakıroğlu Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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