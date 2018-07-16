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16 Temmuz 2018 10:37

(Özel) Aileler çocuklarıyla birlikte sosyalleşiyor

Tekirdağ’da Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz dönemi için hazırladığı "Ailece Öğreniyorum" projesiyle, aileler çocuklarıyla birlikte spordan sanata kadar pek çok branşta kursa gidiyor.

(Özel) Aileler çocuklarıyla birlikte sosyalleşiyor

16 Temmuz 2018 10:37


Tekirdağ Gençlik Merkezinde yaz döneminde başlayan "Ailece Öğreniyorum" projesiyle çocuklarını kurslara yazdıran aileler, çocuklarıyla birlikte kurslara katılarak hem kurslardan faydalanıyor hem de çocuklarıyla sosyalleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi sayesinde çocuklar aileleriyle birlikte yaz tatilini değerlendirerek; gitar, bağlama, piyano, masa tenisi, okçuluk ve Hayrat Yardım Vakfı’nın katkılarıyla Kur’an-ı Kerim dersleri alıyor.



“Yaz boyunca bu çalışmalarımız devam edecek”


Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, proje ve kurslar hakkında bilgi vererek, “Gençlik Merkezleri olarak yaz döneminde, çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri, etkinlik yapabilecekleri faaliyetler yapmış bulunmaktayız. Bunlar içerisinde gitar, bağlama, piyano, masa tenisi, okçuluk gibi kültürel kursların yanında daha çok spora ilgi duyan çocuklara da spor kursları verilmekte. Yaz döneminde bunun yanı sıra çocuklara Kur’an-ı Kerim dersleri de verilmekte. Bunu yanında dini bilgiler eğitimi çocuklarımıza verilmekte. Yaz boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımızla birlikte ailelerimizle birlikte piknik faaliyetlerimiz de olacak. Çocuklarımızın yaz dönemindeki boşluğu hissettirmemek adına değişik faaliyetlerimiz olacak” dedi.


Çocuğuyla birlikte piyano kursuna gelen Handan Kot proje için teşekkür ederek, “Çocuklarımızla birlikte biz de piyano kursuna gelerek yazımızı değerlendiriyoruz. Gençlik Merkezi de sağolsun her konuda bize yardımcı oluyor. Öğretmenlerimizden çok memnunuz her şey için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.




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