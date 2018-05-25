Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:09

(Özel) Bonzai içirilen 8 yaşındaki çocuk: "Bir adam bana ’al iç’ dedi"

Edirne’nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk taburcu oldu.

(Özel) Bonzai içirilen 8 yaşındaki çocuk:

25 Mayıs 2018 14:09

Annesinin kucağında olayı anlatan küçük çocuk, bir adamın kendisine bonzai içirdiğini söyledi.


Olay, Edirne’nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Gedik Sokak’ta meydana geldi. 8 yaşındaki C.C.K mahallede bulunan metruk bir evde uyuşturucu madde bonzai içtiği gerekçesiyle önce Keşan Devlet Hastanesine ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Her ihtimale karşı müşahede altına alınan C.C.K bugün kaldığı hastaneden taburcu olarak annesine kavuştu.


Hastanede annesinin kucağında olayı anlatan C.C.K. bir adamın kendisine bonzai içirdiğini söyledi. C.C.K "Elini ağzına götürerek üfleyip ’böyle iç’ dedi" diye konuştu. Taburcu olduğu için mutlu olduğu gözlerinden okunan C.C.K’nin gülümsemeleri anne ve teyzesini de mutlu etti.



"Mahalle ortalarında satıyorlar"


Çocuğunun taburcu olmasına sevinen anne Kezban K., uyuşturucu madde satanlarına sitemlerini dile getirerek, "Artık bu bonzaiye son verilmesini istiyoruz. Keşan’ımız artık çığrından çıktı. Mahalle ortalarında satıyorlar. Bugün bana yarın onların da çocuklarına. Satanların evleri yansın kül olsunlar, Allah onların belasını versin" dedi.


C.C.K’nin hastaneden çıkarken ilk işi küçük kardeşini arayarak hastaneden çıkıp eve geleceği söylemek oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç