(Özel) Bu kaymakam üniversite okumaya doymuyor

üniversitesini okuduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine Tekirdağ ilinde kayıtlı olan öğrenciler kapsamında, bölüm ve program bazında dereceye girenlere ‘Başarı Belgesi Takdim Töreni’ yapıldı. Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Anadolu Üniversitesinin Adalet Meslek Yüksek Okulunda ikinci üniversitesini bitiren Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da katıldı. Kılıç kendisinin de öğrenci olarak davet edildiğini ifade ederek programa öğrenci olarak katılmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Kendisi için de programa çağrılmasının büyük sürpriz olduğunu belirten Kılıç, "Telefonla arandım, dediler böyle bir şey var, dedim ’Kaymakam olarak mı davet ediyorsunuz yoksa öğrenci olarak mı?’ Bilmeden öğrenci olarak davet edildim. Böyle bir ortamda hem kendi adıma hem de teşvik olması adına insanların duyması adına buraya katılmayı uygun gördüm" diye konuştu.

"Sınav yaklaştığı zaman çok stres oluyorum”

Öğrencilik hayatı ile ilgili de konuşan Kaymakam Kılıç, öğrenciliğin hem stresli hem de heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Öğrenci olmak en büyük heyecanlardan birisi. Sınav yaklaştığı zaman çok stresli oluyorum. Çünkü çoğu zaman çalışmamış oluyorum. Hatta ilk vizeleri kaçırdım, bazı programlardan dolayı. İşin doğrusu üniversitedeyken teoriyi öğrendik. Kaymakamlığın belki ne olduğunu bilmiyorduk. Kaymakam olduktan sonra bu sefer teori gittikçe gerilemiş oldu. Kaymakamlığa en uygun dersler de Adalet Yüksek Okulunda vardı. Pratiği öğrendikten sonra da teoriyi tekrar etmiş olmanın bize büyük fayda getirdiğini düşünüyorum" dedi.

"Sinemaya gittiğiniz zaman öğrenci bileti alabiliyorsunuz”

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç öğrenci kimliğine sahip olmanın avantajlarına da değinerek, "Öğrenci kimliğiniz oluyor. Sinemaya gittiğiniz zaman öğrenci bileti alabiliyorsunuz. Öyle avantajları da var. Yani güzel, heyecanlı oluyor. Sınava yetişme, o sıralarda oturma heyecanı insanı genç tutuyor. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Kılıç, şu anda okuduğu iki üniversite bittikten sonra eğitim hayatına başka bölümler okuyarak devam etmek istediğini söyleyerek üniversite okumak isteyenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Şu anda Menkul Kıymetler öğrencisiyim oraya da devam ediyorum. İki yıl bittikten sonra sosyoloji olabilir, tarih olabilir, çok bölüm var okunabilecek. Çünkü insana bir şeyler hatırlatıyor ve açıköğretim kitapları çok güzel hazırlanmış. Hakikatten öz bilgiler var. Gayret edilirse hem kendinizi yeniliyorsunuz. Bence güzel uğraşı dediğim gibi herkese tavsiye edebilirim. Sınava girmeden üniversite okuyorsunuz."