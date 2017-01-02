Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Özel Eğitimde Alternatif Öğrenme/Öğretme Teknikleri Eğitimi" kapsamında Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ nün çalışma bölgesinde görev yapan gönüllü 66 özel eğitim öğretmenine eğitim verildi.

Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ nün çalışma bölgesinde görev yapan gönüllü 66 özel eğitim öğretmenine, 19-20-23 ve 28-29-30 Aralık 2016 tarihleri arasında, kurum bünyesinde, 2 ayrı grup halinde toplam 21 saat eğitim verildi.

Katılımcılar eğitim boyunca çeşitli öğrenme/öğretme yöntemleri ve güncel öğrenim modelleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalarını Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez ve eğitim uzmanı akademisyen sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar takdim etti.