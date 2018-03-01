Özel Gençlerden Afrin’deki Mehmetçiklere çok özel destek

Harçlıklarından artan paraları kumbaralarında biriktiren gençler biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’a teslim etti.

Çorlu Hükümet Konağındaki makamında ziyaret eden özel gençlerin bu hareketi karşısında duygulanmamanın elde olmadığını kaydeden Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Özgür Yaman ve Hilal Dursun Afrinde mücadele eden kahramanlarımızın yanlarında olduklarını göstermek için kumbaralarını Kaymakamlığımıza teslim ettiler. Gençlerimizi bu güzel desteklerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Biriktirdikleri bozuk paraları teslim eden gençlerden Özgür Yaman’ın kumbarasından çıkan 50 TL, ile Hilal Dursun’un kumbarasından çıkan 55 TL down sendromlu bu gençlerin adına Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.