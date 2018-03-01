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01 Mart 2018 13:15

Özel Gençlerden Afrin’deki Mehmetçiklere çok özel destek

Çorlu’da ikamet eden down sendromlu iki genç Özgür Yaman ve Hilal Dursun Sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren kahraman Mehmetçiklere harçlıklarını gönderdi.

Özel Gençlerden Afrin’deki Mehmetçiklere çok özel destek

01 Mart 2018 13:15


Harçlıklarından artan paraları kumbaralarında biriktiren gençler biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’a teslim etti.


Çorlu Hükümet Konağındaki makamında ziyaret eden özel gençlerin bu hareketi karşısında duygulanmamanın elde olmadığını kaydeden Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Özgür Yaman ve Hilal Dursun Afrinde mücadele eden kahramanlarımızın yanlarında olduklarını göstermek için kumbaralarını Kaymakamlığımıza teslim ettiler. Gençlerimizi bu güzel desteklerinden dolayı kutluyorum” dedi.


Biriktirdikleri bozuk paraları teslim eden gençlerden Özgür Yaman’ın kumbarasından çıkan 50 TL, ile Hilal Dursun’un kumbarasından çıkan 55 TL down sendromlu bu gençlerin adına Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.




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