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27 Temmuz 2018 13:04

(Özel) Güneş yanıklarına bitkisel çözüm

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte aktarlar, güneş yanıklarına karşı kantaron yağı ve aynısefa bitkisini tavsiye ediyor.

(Özel) Güneş yanıklarına bitkisel çözüm

27 Temmuz 2018 13:04


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kumsallara akın eden vatandaşların denizin keyfini çıkarırken güneşin altında fazla kalması güneş yanıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanların tavsiyelerine dikkat edenler güneş yanıklarından kurtulmanın yolunu ararken aktarlar da alternatif olarak kantaron yağı ve aynısefa bitkisini tavsiye ediyor.



’’Kantaron ve aynısefa yağını tavsiye ediyoruz’’


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 yıldır aktarlık yapan Hasan Bedel, güneş ışınlarına maruz kalanlara tavsiyelerde bulunarak, "Yaz aylarının gelmesiyle güneş ışınlarına dikkat etmek gerekiyor. Biz aktarlar olarak, tabii uzmanların da tavsiyesi üzerine güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Biz de müşterilerimize özelikle bunu hatırlatıyoruz. Güneşe maruz kalanlar ve güneşlenirken vücudunda fazla yanık oluşanlara kantaron ve aynısefa yağını tavsiye ediyoruz. Bu yağı nemlendirici olarak denize grip çıktıktan sonra, vücutlarını hem korumak için hem de yanıkları engellemek için veya hafifletmek için kullanabilirler. Fiyatı ise 20 TL civarındadır" dedi.




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