Özel güvenlik ekiplerine eğitim

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorlu ilçesi Öğretmenevi toplantı salonlarında özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitime Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünde görev yapan 140 özel güvenlik görevlisi ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlık okullarda görev yapan 188 özel güvenlik görevlisi katıldı.

İlk ve ortaöğretim ile üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için verilen eğitimde Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Etkili İletişim, Toplum Destekli Polislik, Çocukların Suçtan Korunması, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri ile Terörle Mücadele konuları anlatıldı.