(Özel haber) Aç kalan atlar şehri altüst etti

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Muratlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentin cadde ve ara sokaklarına giren başıboş bir grup at, hem vatandaşlara hem de sürücüleri isyan ettirdi.

Başıboş atlar Muratlı Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında uzun süre bekledikten sonra etrafa yayılmaya başladılar. Kentin işlek caddelerinden olan Muratlı caddesine yayılan atlar, hem sürücülere hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Markete girmeye çalıştılar

Daha sonra yoldan da çıkan atlar bu seferde aynı cadde üzerinde bulunan bir markete girmeye çalıştılar. Market işletmecisi tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan atlar, sokak aralarından bulunan yeşilliklerden otlayarak gözlerden kayboldular.