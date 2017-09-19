(Özel haber) Çiftçinin hırsızla hikayesi akıllara durgunluk getirdi

Tekirdağ’da ceviz bahçesi sahipleri ağaçlarındaki cevizleri toplamaya başladı. Ceviz bahçesine vakit ayıramayan vatandaşların cevizlerini ise hırsızlar topluyor. Bahçesindeki ağaçlarda ceviz toplamaya çalışan 69 yaşındaki Ahmet Can isimli vatandaş, bahçeye bakmak gerektiğini ifade ederek başından geçen ilginç bir hikayeyi anlattı.

“Benden önce topluyorlardı”

Bu yıl cevizlerini toplayabildiğini söyleyen 69 yaşındaki Ahmet Can, “Çok şükür bu sene cevizlerimizi toplayabildik, daha önceki senelerde toplayamıyorduk. Çünkü benden önce topluyorlardı. Bir gün baktım aşağıda cevizin altında bir çuval toplamış, toplayan hırsıza baktım, nereden dedim bunlar, başka ağaçlardan dedi. Benim cevizin üstündesin dedim, ben başka yerden topladım bunları dedi, hadi o zaman in aşağı konuşalım dedim. Seninle bir pazarlık yapalım dedim, bir çuval da bana toplarsan, seni ihbar etmeyeceğim bir yere, bir çuval sana bir çuval bana sen kazan ben de kazanayım, tamam dedi adam. Bir çuval da bana ceviz topladı, bir çuval da kendisine topladı. Sonra arabamla onun çuvalını alıp evine kadar teslim ettim” dedi.

“Toplattırmasaydım yarın kendi toplayacaktı”

Ahmet Can, ağaca çıkmakta zorluk yaşadığını da ifade ederek, “Bakıyorsun adamlar binmiş ağacın üstüne 3 kişi kendi malı gibi topluyor. Ne yapacaksın adama bir şey diyemiyorsun. Desen ne olacak başın belaya girecek, en iyisi ceviz sahipleri tarla sahipleri benim gibi anlaşsınlar hırsızla. Bir ona, bir ona. Ben kendimde toplayamıyorum tabi, hiç olmazsa o da bir çuval aldı ben de bir çuval aldım. Bu sefer ikimiz de kazandık. Çünkü ben şimdi toplattırmasaydım yarın kendi toplayacaktı hepsini, ben toplayamıyorum çünkü. O gelecek patır patır dökerek yukarıdan, altından toplayacak hepsini. Bende altından topluyorum hep. Ne yapacaksın, adam geliyor bakıyorsun altında topluyor. Ben diyorum başak yapıyorum, her sabah gelip başak yapıyor sözde. Zaten bizde çıkamıyoruz ağaca, bende onların düşmesini bekleyip alttan topluyorum” ifadelerini kullandı.