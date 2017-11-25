(Özel Haber) Doğuda kar cefası batıda güneş sefası

Termometrelerin hava sıcaklığını 15 derece ölçtüğü Tekirdağ merkez Süleymanpaşa’da bahardan kalma günler yaşayan vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkartıyor. Kasım ayında böylesine sıcak bir hava ile karşılaşmanın güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu fırsatı parkta oturarak değerlendirdiklerini söyledi. Kimi vatandaş güneşli havanın tadını açık alanda kahvaltı yaparak geçirirken, kimi vatandaş da güneşli günleri sevdikleriyle birlikte sahil boyunda yürüyerek geçiriyor.

Tekirdağ’da kamu görevi yapan Mert Öngören, Adanalı olduğunu, sıcak bir memleketten geldiği için sıcak havaların devam etmesini isteyerek, "Havada güzel şansımıza, bir sahil havası almaya geldik. Biz de sıcak memleketten geliyoruz ama bugün de hava gerçekten güzel, Tekirdağ’ı gerçekten sevdik. Doğuda kar var şu anda buraya da pek düşmüyormuş bildiğim kadarıyla. Şu an hava çok güzel inşallah böyle devam eder. Sıcak bir memleketten geldiğimiz için soğuk havalara pek alışkın değiliz" dedi.