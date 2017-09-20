(Özel haber) Minik kızın canını hiçe saydı

Olay, merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Sahildeki Karayolu kısmında trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde umursamaz bir sürücünün elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu İHA muhabirleri tarafından anbean kaydedildi. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan minik bir kızı da bisikletin arkasına bindiren sürücü, diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yolculuğuna devam etti.

Trafik ışıklarına kadar gelen sürücü, gözden kaybolmak için sürdüğü elektrikli bisikletiyle yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmeye çalıştı. Kırmızı ışıkta karşı yöne geçen sürücü, arkasında güvensiz bir şekilde oturan minik kızın hayatını hiçe sayarak bisikletle yolun ortasına atıldı. Tam o sırada gelen bir araç, bisikletli adam ve minik kıza teğet geçerken, olası bir facia şans eseri önlenmiş oldu. Bunun üzerine sürücüyü uyarmak isteyen diğer sürücüler, bisikletli sürücünün sert davranışları ve el kol hareketleri ile karşılaştı. Yolun ortasında kullandığı bisikletin direksiyonunu bırakarak el kol hareketleri yapan sürücü, daha sonra şaşkın bakışlar arasında gözlerden kayboldu.