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19 Temmuz 2018 11:57

(Özel Haber) Son andan fark edince kazadan kurtuldu

Tekirdağ’da bagaj çantasının tekerine dolandığını fark eden motosiklet sürücüsü olası bir kazadan kurtuldu.

(Özel Haber) Son andan fark edince kazadan kurtuldu

19 Temmuz 2018 11:57


Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesine gezmek amacıyla gelen bir grup motosiklet tutkunu, bagajlarını hazırlayıp motora bindi. Grubun içinde bulunan Zafer Yılmaz isimli motosikletli de arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı. Yolda seyir halindeyken bir anda motosikletin arka tekerinde sesler duyan Yılmaz, motoru sağa çekip kontrol etti. Yüklemiş olduğu bagaj çantasının motorun arka tekerine dolandığını gören Yılmaz, görüntü karşısında şaşkına döndü.


O anları kask kamerasına kaydeden Yılmaz, "Ben lastik patladı sandım ilk başta" diyerek arkadaşlarına durumu anlattı. Sürücü, sıkışan eşyaları tekerin arasından çıkarttıktan sonra yola devam etti.




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