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11 Eylül 2017 09:19

(Özel haber) Trafiği felç eden araca yaptıkları şok etti

Tekirdağ’da hatalı park eden bir araç kent merkezinde trafiği felç ederken, daha fazla dayanamayıp bir araya gelen sürücülerin yaptıkları şok etti.

(Özel haber) Trafiği felç eden araca yaptıkları şok etti

11 Eylül 2017 09:19


Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak’ta meyana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 TL 756 plakalı kamyonetin cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı. Hatalı park eden aracın sürücüsüne ulaşılamayınca cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hatalı park eden aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.



Sürücüler el birliğiyle hatalı park eden aracı çekti


Yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından, kuyrukta bekleyen sürücüler bir araya gelerek el birliğiyle hatalı park eden kamyoneti kenara çektiler. Olay yerinde bulunan polis ekipleri de hatalı park eden araca ceza yazdı.



“Yanlışı yanlışla düzeltmeye gerek yok”


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konu hakkında açıklamada bulunan Mustafa Ercan isimli vatandaş, “Ya bir insan bilmeyerek bırakıp gitmiş olabilir. Şuradan geçiyordum gördüm ben de müdahale ettim. Arabanın arkasını alıp biraz kenara koyduk hepsi geçti. Ortalığı velveleye vermenin ya da milleti sıkıştırmanın bir anlamı yok. Hatalı park eden araç yanlış yapmış ama yanlışı yanlışla düzeltmeye gerek yok” dedi.




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