(Özel Haber) Uskumrunun 30 yıllık küskünlüğü sona erdi

Yaklaşık 20-30 yıl aradan sonra uskumru Marmara Denizi’nde yüzünü göstermeye başladı. Deniz kirliği ve yasak avcılık nedeniyle yaklaşık 20-30 yıldır Marmara’ya küsen uskumru, denizin temizlenmeye başlaması ve denetimlerin artırılması ile geri döndü. Uskumrunun önemli bir balık olduğunu ifade eden Tekirdağlı balıkçılar, deniz temizliğinin ve denetimlerin artırılmasını istediler.

Balıkçı İdris Şeremet, “Bu sene vira bismillah dedik. Marmara uskumruyla başladı. Uskumruya neden bu kadar önem gösteriyorsunuz diye sorarsanız uskumru 20 yıldır Marmara’yı terk etmiş haldeydi, küsmüştü. Bunun nedeni büyük ihtimal yanlış avlanma, kurallara uymama, havyar zamanı balık tutulması. Küsmüştü gitmişti Marmara’dan. Allah’a şükürler olsun uskumru geri döndü. Marmara, Karadeniz ve Ege gibi değil, tabi ki el birliğiyle temiz tutmamız gerekir. Sadece balıkçılık olarak değil, zaten denizlerden ekmek yediğimiz için denizlerimizi temiz tutuyoruz. Ama evdeki insanlarımızın da temiz tutması gerekir. Herkesin elinde olan bir şey bu; lavaboda giden suya kadar dikkat edersek, büyükşehir belediyeleri rezerve tesisleri kurarlarsa temiz su denize akması için o zaman uskumru da olur, çinakop da olur, palamut da olur. Niye 20 yıl sonra geri geldi? Denizlerimiz temizlenmeye başladı. Tesisler kuruldu, temiz sular aktı denize. Ondan dolayı, suların temiz olmasından dolayı geri döndü Marmara’ya. Güzel bir şey bu, inşallah bundan sonra da yasaklara uyarak, düzgün bir şekilde avlanarak uskumruyu kaybetmeyiz” dedi.

Karadeniz’deki balıkçıların da uskumru ve istavrit avı için Marmara’ya geldiklerini belirten Şeremet, “Şu an palamut ve hamside yok ama hamsi çok olacak. Çünkü palamut olmayınca hamsi olacak, hamsi palamudun yemidir, ince balıktır. Palamut balığı hamsi balığı ile büyüyen bir balıktır. Palamut az olunca hamsi de olacak. İstavrit, hamsi oldu mu bunlar denizin kuru fasulyesi, hem vatandaş için hem balıkçıklar için bereketli olan bir balıktır” diye konuştu.

Çocukken yakaladığı balığı 30 yıl sonra görebildi

20 senedir balıkçılıkla ilgilendiğini dile getiren Hüseyin Kalaycı ise, 30 senedir Marmara’da uskumru görmediğini ve çocukluğunda yakaladığı balığı 30 yıl aradan sonra yeniden görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kalaycı, "20 senedir bu işi yapıyorum. Yani buranın deniz çocuğu sayılırım. 30 yıldır Marmara’da uskumruyu görmedim. Çocukluğumda tutardım ben bunu, o zamandan beri tutulmuyordu. Bu sene maşallah çok güzel, denizler temizlendi. Uskumru temiz suda yaşar. Bulunmaz bir nimet ama kıymetini bilmemiz lazım, doğru avlanmak lazım. Yani boyutuna göre avlanmak lazım, ağlarımızı ona göre atmalıyız. Bunun fiyatı olta balıkçılığında daha ucuzdu ama 25 TL’ydi ama şimdi sezon girince bütün piyasada bir hareketlilik var. Talep olduğu için tutulan balık talebi karşılamıyor. O yüzden fiyatlar yukarı çıktı. Ama çok çok güzel bir balık, Marmara’da çok güzel bir canlanma var. İstavrit, uskumru açısından değil, kıyı balıkları olarak ne bilim levrek olsun, Marmara’da deniz çuprası çıkmaya başladı. Bu nedir, kıyı yasağının 24 metre olmasından sonra kıyılarda avlanma olmuyor. Büyük gemilerin kıyılara yaklaşamamasından sonra kıyılar canlanmaya başladı. Kaybolan balık türleri tekrardan Marmara’ya geri döndü" şeklinde konuştu.