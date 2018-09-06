(Özel Haber) Yeniliği ve nostaljiyi bir arada yaşıyorlar

Sergilenen eserler vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi görüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle, her alanda olduğu gibi tarım alanında da son model araçların çıkmasıyla birlikte eskiden kullanılan tarım aletleri tarih oldu. Tekirdağ’da açılan Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı’nda son model tarım araçlarına karşılık Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sergilenen eski tarım aletleri yoğun ilgi gördü. Hem son model tarım araçlarını hem de eskiden kullanılan tarım aletlerini inceleyen vatandaşlar, yeniliği ve nostaljiyi birlikte yaşadı. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği tarım aletlerine, aileler nasıl kullandığını çocuklarına aktarıyor.

“Bir pullukla başladık”

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe belediyesinde görevli Ziraat Mühendisi Seda Gökgöz, tarım aletlerine vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu belirterek, “Süleymanpaşa ilçe belediyesi olarak 5 yıldır tarım fuarına katılıyoruz. 5 yıldır bu model traktörlerin yanında asırlık tarihi eserleri sergiliyoruz. Amacımız Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu tarihi eserleri çoğaltarak bir müze haline getirmek. Tekirdağ’da da unutulmaya yüz tutmuş bu tarihi eserlerin müzesini yapmak istiyoruz. Eskiden hepsi bunlardan bir tanesini kullanmış ya da evlerinin bir yerinde bulundurmuş oluyor, burada gördüklerinde bize getiriyorlar biz de sergimizi çoğaltıyoruz. Bir pullukla başladık, peşine kazan geldi fener geldi. Vatandaşlarımız da evlerinde bulunan tarihi aletleri buraya getirip sergilememizi istiyor” dedi.