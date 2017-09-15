Özel halk otobüslerine sıkı denetim

Halka hizmet veren toplu taşıma araçlarında başta hijyen olmak üzere klimaların çalışmasından engelli rampalarına kadar birçok başlık altında denetim gerçekleştirdiklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, "Halkımıza konforlu, güvenli, rahat ve sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmeti vermeyi hedefledik ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denetim mekanizması da bu çalışmaların bir parçası. Bu anlamda Süleymanpaşa ilçesinde faaliyette bulunan TETAŞ’a ait özel halk otobüsleri, ekiplerimiz tarafından denetlendi. Halkımızın en iyi toplu taşıma hizmetini alması doğrultusunda denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.