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15 Eylül 2017 10:31

Özel halk otobüslerine sıkı denetim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Planlama ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde hizmet veren TETAŞ’a ait özel halk otobüslerini denetimden geçirdi.

Özel halk otobüslerine sıkı denetim

15 Eylül 2017 10:31


Halka hizmet veren toplu taşıma araçlarında başta hijyen olmak üzere klimaların çalışmasından engelli rampalarına kadar birçok başlık altında denetim gerçekleştirdiklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, "Halkımıza konforlu, güvenli, rahat ve sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmeti vermeyi hedefledik ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denetim mekanizması da bu çalışmaların bir parçası. Bu anlamda Süleymanpaşa ilçesinde faaliyette bulunan TETAŞ’a ait özel halk otobüsleri, ekiplerimiz tarafından denetlendi. Halkımızın en iyi toplu taşıma hizmetini alması doğrultusunda denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.




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