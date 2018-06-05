(Özel) Hobi olarak başladı şimdi Almanya’ya bile satıyor

Emekli astsubay Yurtdaş, bu işten çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Almanya’dan bile talep oldu gönderdik" dedi.

Emekli olduktan sonra memleketi Bilecik’ten Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine taşınan 50 yaşındaki Ercan Yurtdaş, aile geleneği olan odunculuğu sanat eserine çevirmek için fikir arayışlarına girdi. Emekli Astsubay Ercan Yurtdaş, yaklaşık 1 yıl önce ağaç kütüklerinin içerisine kaktüs ve çiçek ekip, nazar boncuğu, yosun ve çeşitli objeler kullanarak hazırladığı tasarımlarla hızla müşteri kitlesini arttırmaya başladı. Kendini "Odunlara renk veren adam” diye tanımlayan Yurtdaş’ın ünü, Tekirdağ sınırlarını da aşarak Türkiye’nin 4 bir yanına yayılmaya başladı. Odun ve ağaç kütüklerinden yaptığı rengarenk saksı, sehpa ve süs eşyaları sosyal medyadan Türkiye’nin dört bir yanına sattığını dile getiren Yurttaş, "Şu anda Adana’ya gitti, İzmir’e gitti, Ankara’ya gitti, Bilecik’e gitti. Tekirdağ civarı ilçelerinden Muratlı, Çerkezköy buralara bayağı gitti. Almanya’dan bile talep oldu gönderdik" dedi.

"İnternetten bu işleri takip etmeye başladım"

Yaklaşık bir yıl önce böyle bir uğraşa başladığını dile getiren Yurtdaş, "İlk olarak ben bunun Kadıköy’de yapıldığını gördüm, daha sonra Tekirdağ’a gelip yerleşince böyle bir şey yapabileceğim aklıma geldi. Aileden gelen bir yatkınlık da vardı. Daha sonra böyle bir işe başladım tek ağaçlar, ikili ağaçlar, üçlü ağaçlar yapmaya başladım. İlk başlarda baktım çevreden çok güzel tepkiler alınca, daha güzel ağaçlar araştırmaya başladım. Daha güzel çiçekler araştırmaya başladım; çeşit de genişledi. Çevremden, internetten bu işleri takip etmeye başladım. Daha güzel şeyler yapabileceğimizi gördük. Asma kütüklerini topladım. Bağlara gidip asma kütüklerinin temizledikten sonra oydum, ağaçlara monte ettim" diye konuştu.

"Satışlar belli bir potansiyele girdi"

Gündüzleri bir işletmede yaptığı süs eşyalarını geceleri eşiyle birlikte kurduğu tezgahta satan Yurtdaş, "Eşim Muğla-Milas tarafından. Bu yüzden çok şanslıyım. Çok güzel zeytin ağacı, kütükleri buldum oradan. Onları değerlendirdim. Daha sonra sehpa işi başladı, sehpa sorulmaya başlandı. Çevreden güzel tepkiler gelmeye başladı. Ben tezgahımı kurduğum zaman gelen insanların en fazla yüzündeki güzel ifadeyi görmek hoşuma gidiyor. Alıp almamaları önemliydi tabi ilk zamanlar ama şimdi hem satışlar belli bir potansiyele girdi, hem de ürün çeşidi arttı. Bu yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Yol kenarında gördüğü her kütük onun için bir sanat eseri

"Araba ile yol kenarında giderken bir ağaç dalı görsem bir kütük görsem, acaba bundan ne yapabilirim diye düşünmeye başladım" diyen Yurtdaş, "Bu konuda eşimin de katkıları çok yüksek. Ağaçları ben işliyorum, boyuyorum. Tabii bayanların bu konuya bakış açıları daha farklı. Bayağı da güzel sonuçlar elde etmeye başladık Allah’a şükür masrafımız çıkıyor, dükkan kiramız çıkıyor. Çeşit oldukça, ahşapla çiçek bir araya gelince çok güzel bir ahenk oluştu. Bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz, güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. O yüzden mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

Yaptığı süs eşyalarını ilk başlarda sadece çevresinde ve yaşadığı şehirde sattığını ifade eden Yurtdaş, şu anda sosyal medyadan ve birçok yerden talep olduğunu da ifade ederek, "Şu anda Adana’ya gitti, İzmir’e gitti, Ankara’ya gitti, Bilecik’e gitti Tekirdağ civarı ilçelerinden Muratlı, Çerkezköy buralara bayağı gitti. Almanya’dan bile talep oldu gönderdik. Bu çok güzel bir şey. Çiçekler olsun, bayanlar olsun kendi evine almak için, evlerinde böyle bir güzelliği görmek istiyorlar" dedi.

"Bu işi yaparak çok mutlu oluyoruz"

Yurtdaş, "Bölgenin yapısı ve ekonomisi itibarı ile yani çok az karla her yere ulaştırmaya çalışıyorum. Bu işi yaparak çok mutlu oluyoruz. Güzel bir şey üretiyoruz ve ertesi sabah ne yapacağımızı biliyoruz. Sonuçta çok güzel şeyler ortaya çıktı. Bu hem duygusal olarak he m e motive olarak hem de moral olarak tabi biraz da mali olarak daha mutlu oluyoruz. Allah’a şükürler olsun yolumuzda ilerliyoruz inşallah seneye daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.