(Özel) Kedi ve köpekler parçalayacaktı, mahalleli kurtardı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hasan Efendi Caddesi’nde bir sokakta yaralı bir martıyı kedilerin kovaladığını fark eden mahalleli hayvanı apartman dairesine alarak kurtardı. Mahalleli yetkililer gelene kadar martının başında bekleyerek kedi ve köpeklerden korumaya çalıştı.

"Bir apartmanın içine koyduk"

Mahalle sakinlerinden Timuçin Çınar, martıyı kurtarmak için yaptıkları çalışmayı anlatarak, "Bu sabah kalktığımızda baktık ki çocuklar etrafta koşuyorlar. Sokağımızda bir martının olduğunu fark ettik, tabi martıyı ilk başta kovalayıp uçurmaya çalıştık. Tehlikeli olduğunu bildiğimiz için onu uçurmaya çalıştık. Baktık uçamıyor ilk önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizi aradık veteriner birimi ile görüştük. ‘Martı uçamıyor bu konuda ne yapabiliriz?’ diye sorduk. Onlar bize bu konuyla Orman İşletme Müdürlüğünün ilgilendiğini söylediler, orayı aramamız gerektiğini söylediler. Bunun üzerine martının da sokakta kalmaması için çünkü sokakta bulunan kedi köpek martının üzerine doğru gidiyorlardı ona zarar verebilecekleri düşüncesiyle bir apartmanın içine koyduk. En azından sokak hayvanları zarar vermez" dedi.

"İçimiz rahat"

Yavru martının yetkililer tarafından alındığını ve gerekli işlemlerin yapacağını belirten Çınar, "Orman İşletme Müdürü ile görüştük oradaki yetkililer konu ile ilgileneceklerini belirttiler. Apartmanın içine aldığımızı koruma altında olduğunu söyledik, onlar da araçla geldiler, önce kontrol ettiler sonra da bir kutuya koyup gerekli işlemleri yapacağını belirterek gittiler. En azından içimiz rahat, biliyorsunuz son zamanlarda hayvanlara yapılan vahşi olaylar bizim kanımızı donduruyor. Biz çok üzülüyoruz. İsteriz ki böyle bizim mahallemizde yaşayanlar gibi, herkes sokak hayvanlarına sahip çıksın tüm canlılara sahip çıksın. İlgilere de buradan çok çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Sevgi Gül ise "İlk gördüğümde kedi saldırdı, bağırdım uçmadı. Ben de ekmek peynir domates verdim, peynirle domates yedi ama ekmeği yemedi. Karşıdan komşu dedi ki ‘uçmuyor’ dışarı çıktım, sonra baktım buraya doğru geliyor. Ondan sonra Timuçin, ‘yetkililer gelecek alacak’ dedi hayvan daha aç susuz dedim" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü yetkilileri mahalleliye teşekkür edip, gerekli işlemlerin ardından doğaya bırakacakları belirterek yavru martıyı teslim aldı.