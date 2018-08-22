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22 Ağustos 2018 17:12

(Özel) Kurban Bayramı’nda sahiller doldu taştı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Tekirdağ sahillerine akın etti.

(Özel) Kurban Bayramı’nda sahiller doldu taştı

22 Ağustos 2018 17:12


Kurban Bayramı’nı fırsat bilen tatilciler Süleymanpşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ sahillerine akın etti. Tatilcilerin akınına uğrayan plajlar en yoğun günlerini yaşıyor. Mavi bayraklı plajlara akın eden tatilciler, serinlemek için denize girdi. Kimileri şezlonglarında uzanarak güneşlenirken kimileri de gün boyu çocuklarıyla denizde oyunlar oynadı, bol bol yüzdü.


Ailesiyle birlikte tatilini sahile gelerek değerlendiren Cihan Karaca, “Uzun zaman sonra ilk defa geliyorum Altınova sahiline. Bayramda kızımla bir fırsat oluşturalım dedik. Durum bundan ibaret” dedi.



“Bu sefer buraya gelmeyi düşündüm”


Arkadaşlarıyla tatil için Tekirdağ’ı tercih eden Muhammet Karahan, tatilinin çok güzel geçtiğini belirterek, “İstanbul’da yaşıyorum ben. Bayram tatili için daha önce hiç Tekirdağ’a gelmedim. Bu sefer buraya gelmeyi düşündüm ve buraya geldim. Çok memnun kaldım hizmetleriyle, insanlarıyla gayet sıcak geldi. Şu anda denizdeyiz deniz gayet güzel. Birkaç gün sonra inşallah memlekete geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.




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