(Özel) Lüks araba kazandı, telefon şakası sandı

Tekirdağ'da bulunan Tekira Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen çekilişte 150 bin TL değerinde lüks otomobil kazanan kişi, AVM'den aranınca telefon şakası zannetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM tarafından gerçekleştirilen çekilişe, 16 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında toplamda 179 bin 881 kişi katıldı. Çekilişe bilgisayar alarak katılan 19 yaşındaki Serdar İlban, yaklaşık 150 bin TL değerinde lüks araba kazandı. Noter ve vatandaşların huzurunda yapılan çekilişle belirlenen talihli, telefonla aranarak aracı kazandığı bildirildi.

"Kesin bir şaka çıkacak bu işin içinden dedim"

Arandığında telefon şakası yapıldığını zanneden Serdar İlban, kısa süre sonra alışveriş merkezine gelerek, "Bir ay önce Tekira'dan alışveriş yapmıştım. Bilgisayar aldığım mağazadan beni kampanyaya yönlendirdiler. Çekilişe katıldım ve bugün aranarak aracı kazandığım söylendi. Ben şaka yapılıyor zannettim, şimdi halen inanamıyorum. Ehliyetimi de yeni almıştım hatta. Hayatımda ilk kez böyle bir heyecan yaşadım. Şu an hala ellerim titriyor, Tekira AVM yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin sonunda Serdar İlban, çekilişten kazandığı aracının anahtarını Tekira AVM Müdürü Mustafa Tuğhan Kakmacı'dan teslim aldı.