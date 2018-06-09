(Özel) Mahalleyi hayvanat bahçesine, evini kliniğe çevirdi

Kadının yaşadığı mahalle ise kedi ve köpeklerle dolup taştı.

Tekirdağ’da yaşayan 58 yaşındaki Ayşe Ikin isimli hayvansever kadın, 8 yıl önce gözlerinin önünde bir kedinin ezilmesi üzerine hayatını hayvanlara adamaya başladı. Özellikle yaşadığı mahallede gece gündüz demeden çeşitli yerlerde hayvanlara kulübe yapması ve sokağın çeşitli yerlerine her gün düzenli olarak yem bırakması çevredeki hayvanların da dikkatini çekti. Ayşe Teyze’nin duyarlılığı üzerine mahalleye alışan yaklaşık 80 kedi ve 9 köpek, her öğün yemek verilmesi için evin önünde toplanıyorlar. Yaşadığı mahallede sokak sokak gezip hayvanlara yem bırakan Ayşe Ikin, aynı zamanda yaralanan ve hastalanan hayvanlara içinde evini adeta bir hayvan kliniğine çevirmiş durumda. Kendini ’hayvanların annesi’ diye tanımlayan yaşlı kadın, dönem dönem hayvanlar sayesinde torun sahibi olduğunu da ifade ederek, “Bu kediler bana bol bol torun veriyor” dedi.

“Onları birer evlat gibi seviyorum”

Tekirdağ’da yaşadığını ve emekli asker eşi olduğunu dile getiren Ayşe Ikin, hayvanlara olan sevgisini başından geçen bir olayı anlatarak açıklayarak, “Emekli olduktan sonra buraya yerleştik. Bundan 8 yıl önce sokaktaki bir kediye araba çarpmasıyla hayatım onlarla birleşti. O gün bugündür canlara bakmaya çalışıyorum. Onları tedavi ettiriyorum. Onlar için tedavi yardımı istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hani gerçek seviyorum onları birer evlat gibi seviyorum” diye konuştu.

“Komşular çok rahatsız”

Özellikle günlük yaşamını hayvanlarla geçirmeye çalıştığını dile getiren Ayşe Ikin, “Sayılarını tam olarak bilmiyorum ama yaklaşık 80 tane kedi var. 9 tanede sabit köpek var. Kedileri tam olarak sayamıyorum da köpekler sabit 9 tane var. Maddiyat olduğu zaman kısırlaştırmaya önem veriyorum çünkü komşular çok rahatsız oluyorlar. Ev kendimin olduğu için burada oturmaya mecburum. Burada 100 kişi oturuyorsa ancak 2’si hayvanları seviyor” şeklinde konuştu.

“Atarken ne olur anneleriyle atın”

Cadde üzerine bir evde yaşadığı için yolda çok yaralanan ve ölen hayvanların olduğunu da vurgulayan Ayşe Teyze, “Biraz komşuyla da mücadele ediyorum. Burası tam cadde çok yaralanan can oluyor. Rabb’im bana bu duyguyu verdi hayvanlarla çok mutluyum. Günde 2 defa besleme yapıyorum. Birde şöyle bir şey var lütfen kendi baktıkları canları buraya bırakmasınlar. Gerçekten çok yoruluyorum. Bakamıyorum artık ancak kendi kedilerime bakıyorum. Her gün annelerle annesiz getirip kedi köpeği buraya atıyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Herhalde buraya atarak neyse ki burada bakan var diyerekten vicdanlarını rahatlatıyorlar. Mesela dün hem hasta bir kedi attılar yukarıda gözünü ameliyat ettirdim. Hem de iki tane minik kedi atmışlar. Annelerinden ayırıp atmayın. Atarken de ne olur anneleriyle atın. Ona da razıyım. Çünkü annesiz atılınca hemen ölüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Onlar için bu yaşta İnternet kullanmayı öğrendim”

Hayvanları birer evlat gibi gören hayvansever yaşlı kadın, “Herkes İnternet’ten veya gelip buradan mama yardımı yapabilirler. Yolladıkları mamalar bu canlara gidiyor. 2 günde 15 kilogram mama gidiyor. Hani tek başına mümkün değil. Yardımlar, yardımseverlerden de geliyor. İnternet’ten de geliyor. Onlar için bu yaşta İnternet kullanmayı öğrendim. Sırf onlar yaşasın daha iyi olanaklarda yaşasın diye öğrendim. Onlar için veteriner yardımı da geliyor. Herkesin gerçekten bu hayvanlara sahip çıkmasını istiyorum. Yani bana yardımcı olsunlar bende onlara bakayım. Bunların mamaları olmadığı zaman ben çok üzülüyorum. Kendim açık kalırım ama onları bırakmıyorum. Şimdi Ramazan ayı hani sadaka, fitre ve zekat hayvanların insanlardan daha çok ihtiyaçları var verilebilir. Tekirdağ’da burada mama olduğunu duyan kedilerin hepsi buraya geliyorlar. Burada kalıyorlar kaldıktan sonra bana torun yapıyorlar. Arada bir böyle torunlar geliyor. Sahiplenmek isteyen varsa buyursun gelsin. Sahiplendirme yapabilirim ama ömür boyu bakmak kaydıyla. İki gün bakıp, 3’üncü gün sokağa attıkları zaman olmuyor. Benim evim klinik gibi tedavi ettirdiğimi aşağı salıyorum” diyerek açıklamasını noktaladı.