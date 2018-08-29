Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1932 yılından sonra Rakoczi Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden olan Macaristan Prensi II. Ferenc Rakoczi’nin yaşadığı eve ilgi artarken atalarının mirasına sahip çıkmak isteyen Macarlar Tekirdağ’a akın ediyor. Son olarak bir grup motosiklet tutkunu Macar, müzeyi görmek için Tekirdağ’ın yolunu tutu. 5 kişiden oluşan grup, motorlarıyla Gürcistan’a gideceklerini Türkiye üzerinden gelip atalarının evini görmek için yola çıktıklarını söyledi.

"Macarların tarihinden bahseden bir yerin olması, bizim için çok gurur ve şeref meselesi"

Motorcu Janecska Zolta’n, atalarının müzesinin konumunu çok beğendiklerini ve böyle bir yerde olmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Gürcistan’a bir seyahat planladık, tabi Türkiye’de görülecek çok güzel yerlerin olduğunu biliyoruz, onun için Türkiye üzerinden Gürcistan’a gitmek istedik. Tabii buraya gelmişken Tekirdağ’daki Rakoczi Müzesi’ni de görmek istedik. Türkiye seviyoruz, Türkiye çok güzel bir ülke ama burası bizim için çok ayrıcalıklı bir yer. Buraya gelmek bir Macar için onur ve şeref meselesi. Düşündüğümüzden daha güzel bir konumda ve yerde Rakoczi Müzesi. Türkiye’de böyle bir Macar tarihi anıtının olması, Macarların tarihinden bahseden bir yerin olması, bizim için çok gurur ve şeref meselesi şeref duyduğumuz bir yerde. Türkiye’ye gelen her Macar Tekirdağ’a ve buraya gelip bu müzeyi görmek ister. Bir kurum, kuruluşun veya bir derneğin üyeleri değiliz. Hepimiz bireysel motor sevdalısıyız, motorla gezmeyi, seyahat etmeyi seviyoruz. Zoltan arkadaşımız dünyaca meşhur bir motokroscudur, motorcudur neredeyse bütün dünyayı motorla gezmiştir. O bize zaman zaman işte ilginç turlar düzenleyip, o turlara bizleri davet ediyor. Müsait olan arkadaşlarımız varsa 3-5 kişilik gruplar şeklinde böyle buna benzer geziler ve seyahatler tercih ediyoruz" dedi.

"Rakoczi Müzesi bizim direkt amaçlarımızdan bir tanesi"

Dünyaca ünlü bir motorcu olan Heiwzel Mann Zoltan da sürekli turlar düzenlediğini bu sefer ilk hedef olarak Rakoczi Müzesi olarak hedef belirleyip yola çıktıklarını vurgulayarak, "Düzenli olarak turlar düzenliyoruz. Aslında buna benzer turları 2 yıl önce Rusya’ya gezmiştik baştan başa. Tabi bu sefer de uzun zamandır planladığımız, düşündüğümüz bir şeydi bu, bu gezilere Türkiye üzerinden Gürcistan’a Tiflis’e kadar gidip tekrar Türkiye üzerinden gelip Macaristan’a dönmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki bu Rakoczi Müzesi bizim direkt amaçlarımızdan bir tanesi. Hem Türkiye’ye gidelim Hem Rakoczi’yi görelim, hem gitmişken Gürcistan’a Tiflis’e kadar da bir gezi planlayalım dedik" açıklamasını yaptı.

Macarlı motorcular, müzeyi gezip, fotoğraf çektikten sonra Gürcistan’a doğru yola çıktı.