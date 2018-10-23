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(Özel) Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

Tekirdağ’da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken şınav çekti.

Tekirdağ'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken şınav çekti. O anlar bir başka motosiklet tutkunu tarafından saniye saniye kaydedildi.


Tekirdağ-İstanbul yolu Marmaraereğlisi yakınlarında hız tutkunu bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler görenleri hayrete düşürdü. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine yüz üstü uzanarak yolculuk yaptı.



Yetmedi şınav çekmeye başladı


Şahıs daha sonra bununla da yetinmedi motosiklet üzerinde yatar vaziyette şınav çekmeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeden motosiklet üzerinde seyir halindeyken şınav çeken şahsın o anları başka bir motosiklet tutkununun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletliyi gören diğer sürücüler ise şoke oldu.

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