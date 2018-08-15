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15 Ağustos 2018 09:57

(Özel) Plajlar emeklilere kaldı

Tekirdağ’da hafta sonu tatilcilerle dolup taşan plajlar, hafta içi ise emekli vatandaşlara kalıyor.

(Özel) Plajlar emeklilere kaldı

15 Ağustos 2018 09:57


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi mevkisinde bulunan sahil alan, hafta sonu İstanbul ve çevre illerden gelen tatilcilerin akınına uğruyor. Pazar akşamından sonra boşalan sahil alan, hafta içi ise emekli vatandaşlara kalıyor. Haftanın beş günü torunları ve çocuklarıyla sahile gelen emekli vatandaşlar, burada denize girip serinlemenin keyfini çıkarıyor.



Denizin keyfini çıkarıyorlar


Denizin keyfini çıkartan Beyazit Yenen, emekli olduğunu belirterek, "Yazın tadını çıkarıyoruz. Hafta içi yatıyoruz, kalkıyoruz, denize giriyoruz. Başka ne işimiz olacak emekli adamız. Buradakilerin çoğu emekli. Tatile geliyorlar yatıyorlar öyle gününü geçiriyorlar" dedi.


Neriman Hoktay ise, "Çok memnunuz, havası çok güzel buranın. Çok temiz denizimi, biraz dalgalı ama. Yoksa burada geri kalan her şeyimiz mükemmel. Burada yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz" diye konuştu.




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