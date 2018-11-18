(Özel) Rabia'nın tek isteği daha hızlı koşmak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğuştan bir bacağı olmayan ve 5 yıldır protez bacakla ayakta duran 20 yaşındaki Rabia Erden, protezinin değiştirilmesi için 22 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Doğuştan bir ayağı olmayan ve 5 yıldır protez bacakla ayakta durmaya çalışan 20 yaşındaki Rabia Erden'in tek hayali daha hızlı koşabilmek. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aşçılık okuduğu için güzel yemekler yapıp uluslararası alanda kendisini ve ülkesini tanıtmak istediğini belirten 10. sınıf öğrencisi Erden'in yeni bir protez bacak takılması için 22 bin liraya ihtiyacı var. 4 yaşında ilk ameliyatını olduğunu söyleyen Erden, “İlk ameliyatımı hatırlamıyorum. Ailemden duyduğum kadarıyla doğuştan ayağım yoktu. Ve beni ilk kez 4 yaşımda ameliyata almışlar. 15 yaşında bana protez bacak taktılar ama rahat edemedim. Çok acıyor, bana uygun değil. Ve hep önüme daha fazla engel çıkartıyor. Şu an istediğim ayak 22 bin lira. Benim bu parayı çalışarak biriktirmem mümkün değil. Zaten bu halimle çalışamıyorum da” dedi.

Yaşıtları gibi kendisinin de hayalleri olduğunu ifade eden Erden, “Güzel hayallerim var, güzel hedeflerim var. Ama güzel hedeflere, güzel hayallere ulaşmak konusunda bir takım engeller var. Benim doğuştan bir ayağım yok. Yani sol ayağım tamamen yok. 15 yaşımdan beri protez kullanıyorum. Yenisini yaptırmam lazım. Ve benden istenen 22 bin lira. Ben bunu ödeyemem. Evin en büyük kızıyım. 3 kız kardeşiz. Bir tek babam çalışıyor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım var. Tek başıma üstesinden gelemiyorum. Kimse bunun üstesinden tek başına gelemez. Ama biz birlik olursak bunu yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bana yardım etmenizi bekliyorum” şeklinde konuştu.

Artık düşme korkusu olmadan özgürce koşmak istediğini anlatan Erden, “Koşabilmek istiyorum ben. Gerçekten. Hani böyle ağaçların arasında böyle hiçbir şeye tutunmadan, elimde değnek olmadan ve hiçbir şeye bağlı olmadan koşmak istiyorum. Artık düşme korkusu olmadan, arkamda birisinin beni tutmasını beklemeden koşabilmek istiyorum ve bu olmuyor. Çünkü benim buna uygun bir ayağım yok. Ben hızlı olmak istiyorum ama o mekanik olarak, sistem olarak ‘dur, sen yapamazsın' diyor bana” dedi.

Aşçılık konusunda kendisini geliştirmek isteyen Erden, “Makyaj yapmak istiyorum. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Bazen çok fazla yaptığım için tepki bile alıyorum. Ama bu çok güzel ve bence çok güzel bir sanat. Aşçılık okuduğum için de çok güzel yemekler yapmak istiyorum. En profesyonel şekilde yapmak istiyorum. Yurt dışına çıkıp, oralara seyahat edip kendimi tanıtmak, özgür olmak istiyorum. Böyle güzel hedeflerim var ama bir şey lazım bunun için de” diye konuştu.