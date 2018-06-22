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22 Haziran 2018 10:46

(Özel) Sıcak havalara bitkisel çare

Yaz sıcaklarının etkisini iyice gösterdiği bugünlerde vatandaşların tercih ettiği soğuk da içilebilen bitki çayları ve şerbetler hem sağlığa iyi geliyor hem de serinletiyor.

(Özel) Sıcak havalara bitkisel çare

22 Haziran 2018 10:46


Ülke genelinde yaz sıcaklarının etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte, vatandaşlar serinlemek ve aşırı terlemeye karşı çeşitli yollara başvurmaya başladı. Tekirdağ’da 15 yıldır aktarlık yapan Hasan Bedel, sıcaklarda herkesin evinde sağlıklı ve serinletici soğuk çaylar ve Osmanlı şerbetlerini yapabileceğini belirtti. Bedel, sıcak havalarda aşırı terlemeyi önlemek ve vücut direncini artırmak için şifalı bitkileri tavsiye etti.



"En çok tercih edilenler arasında demirhindi şerbeti"


Yaz aylarında en çok tercih edilenler arasında demirhindi şerbetinin olduğunu vurgulayan Bedel, "Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte Osmanlı şerbetlerine bu aralar rağbet var. En çok tercih edilenler arasında özellikle demirhindi şerbeti, buna hibiskus çayı ve meyankökü şerbetini ilave edebiliriz. Özelikle demirhindi şerbeti bu yaz ayalarında aşırı terlemeye karşı, hem vücut direncini artırmaya karşı hem de susuzluğu gidermek için gün içinde kaybolan enerjimizi tekrardan yerine getirmek içinde de en çok tercih edilen şerbetlerin arasında sayabiliriz" dedi.



"Hem susuzluk hem de mideyi rahatlatan ve stresi alan etkisi var"


Demirhindi şerbetine ek olarak, meyan şerbeti ve hibuskus bitkisini tavsiye eden Bedel, "Meyan şerbeti de aynı şekilde, hem susuzluk hem de mideyi rahatlatan ve stresi alan etkisinden dolayı günümüzde ve yaz aylarında en çok tercih edilen ve soğuk içilebilen şerbetlerin başında gelmektedir. Buna ek olarak vereceğimiz bir tarifte ‘hibuskus’ bu bitkinin artısı kış aylarında sıcak olarak yaz aylarında da soğuk olarak tüketiliyor olması. Bu da en basit şekilde evimiz de rahatlıkla yapabilmemizden dolayı müşterilere öneriyoruz" ifadelerini kullandı.




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