Türkiye’nin birçok ilini motosikleti ile gezen dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, çocuklarda hayvan hakları bilinci oluşturmak için okullarda gösteriler düzenliyor. Sinema ve dizi oyuncusu Semih İğdigül, 3 yıl önce motosikleti ile 10 bin kilometre yol yaparak birçok ilde hayvan barınaklarını gezdi. Sokak hayvanlarının durumunu inceleyen İğdigül, bu kez barınak ve sokaklarda gördüklerini öğrencilere anlatmak için Türkiye turuna çıktı. 3 yıldır Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde gösteriler düzenleyen İğdigül’ün son durağı Tekirdağ Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokulu oldu. İğdigül’ün, 50. Yıl Ortaokulundaki gösterisinde öğrenciler hem eğlendi hem de hayvan haklarına dair bilgilendi.

“Orta ve lise öğrencilerine gösteriler yapıyorum”

Türkiye’de 700 den fazla okulda sokak hayvanları konusunda etkinlikler yaptığını ifade eden Semih İğdigül, “Yıllardır hayvan hakları camiası içerisindeyim hayvan hakları için mücadele ediyorum. Onları yaşatmaya çalışıyoruz ve tek başıma bir stand up gösterisi yaparak bütün Türkiye’yi gezerek; ilk, orta ve lise öğrencilerine gösteriler yapıyorum. Bugün de Tekirdağ’daydık. Tekirdağ’da 50.Yıl Ortaokulunda öğrencilerin büyük bir ilgisi vardı. Önce pek bir şey anlamıyorlar ama daha sonra sesler kesiliyor, herkes pür dikkat izliyor. Seminerin sonunda ağlayanlar oluyor. Ağlamak; duygudur, vicdandır, merhamettir, diyorum” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte iki yıldırı bu programları sürdürdüklerini belirten İğdigül, "Evimden uzakta, koşturuyorum. Köy, kasaba, şehir, il, ilçe demeden; okulların konferans salonlarında, sığınaklarında, sınıflarında, nereye bulursak çocuklarımızla beraber olup onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Katliamlar var diyoruz, öldürmeler var diyoruz. İnsanlar kötüye gidiyor. Her yerde nefret, şiddet, öfke, kin var. Ben; sevgi, vicdan ve merhametle yollardayım. Çocuklarımızı görüyorsunuz nasıl ağlıyorlar, nasıl sarılıyorlar” ifadelerini kullandı.