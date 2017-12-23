(Özel) Tekirdağ’da deprem hazırlıkları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “1999 Depremi sonrasında şu an hepimizin bildiği üzere bizi bekleyen bazı depremler var. Bu kapsamda birinci önceliğimiz depremler, depremlerin ne zaman olacağı, depremlerin büyüklüğünden daha öncesi, biz bunlar için neler yaptık ve neler yapacağız? Bu kapsamda bizim yürüttüğümüz bazı çalışmalar var” dedi.

“Bize zarar veren deprem değil içinde bulunduğumuz yapılar”

Deprem olması durumunda depremin zarar vermediğini içinde bulunduğumuz yapıtların bizlere zarar vereceğini söyleyen Avcı, “Bize zarar veren deprem değil içinde bulunduğumuz yapılar. ilk çalışmamız belediyenin bize ait yapıların deprem testlerini yapmak oldu. 90 adet binamızın deprem dayanım testlerini yaptık. Diğer bir çalışmamızda kentsel dönüşüm, bu kapsamda Süleymanpaşa ilçemizde yaklaşık 7 bin hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm mastır planımızı yaptık. Bu planda ki amacımız kentsel dönüşüm kapsamında zemin artı üst yapı riski taşıyan riskli alanların belirlenmesi ve burada dönüşümlerin başlaması. Mastır planlarımız tamamlandı, şu anda belirlediğimiz noktalarda, dönüşüm alanında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar sadece Süleymapşa ilçemizde değil diğer bütün ilçelerimizde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Zemini bilemiyorsak üstlere yapacağımız yapıtlarla ilgili çok bilgi sahibi olamıyoruz”

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ne değinen Avcı, zeminin önemini vurgulanarak, “Diğer bir müdürlüğümüz Deprem ve Zemin İncelmedir. Büyükşehir belediyesi olarak bu görevi devir aldığımızda birçok ilçemizin zemin altlıkları mevcut değildi. Bu zemin altlıklara neden ihtiyaç duyuyoruz? Zemini bilemiyorsak üstlere yapacağımız yapıtlarla ilgili çok bilgi sahibi olamıyoruz. Risklerimizi önceden görmek risk hartalarımız hazırlamak ona göre önlemlerimizi alarak planlarımız yapmak bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmaları belediyemizin internet sayfasında paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

“İlçelerimize arama kurtarma ekip ve ekipmanları yerleştirdik”

Avcı, Tekirdağ ve ilçelerine arama kurtarma ekip ve ekipmanları yerleştirildiğini, afet gönüllüleri ile birlikte çalışmaların devam ettiğini belirtip, “Afet Yönetimi Şube Müdürlüğümüz 2016 yılında bizim daire başkanlığımıza eklendi. Bu kapsam da ilk çalışmalarımızın başında, ilçelerimize arama kurtarma ekip ve ekipmanları yerleştirmek oldu. İçerisinde yaklaşık 60 yakın arama ekip ve ekipmanları bulunduruldu konteynırlar yerleştirildi bu konteynırı sadece kurum ve kuruluşlar mı kullanacak? Hayır bununla ilgilide bir proje gerçekleştirdik ‘yardıma uzanan ilk el’ projemiz. Planlamalarımız kapsamında AKUT ve MAG AME gibi afet gönüllülerimizde içerisinde olduğu, bizim de belediye olarak destek verdiğimiz bu ekip ve ekipmanları kullanılarak, bunların kullanımları, tatbikatlarıyla ilgili çalışmalarımız iş birliği içerisinde devam ediyor. AFAD ile birlkte yaptığımız afet toplanma alanlarımız tekrardan revize edildi ve bunların tabelalandırmaları yapıldı, yaklaşık 258 adet afet toplanma alanlarımız var” dedi.

Deprem alarm sistemlerinin kurulması

Son olarak Kandili Rasathanesi ile ortak projelere değinen Avcı, “Kandili Rasathanesi ile yürüttüğümüz önemli projelerimiz var. Deprem alarm sistemlerinin kurulması ve erken uyarı ile ilgili bir protokolümüz var. Burada ki amaç deprem erken uyarı ile vatandaşlarıma bildirip yanıcı madde risk oluşturacak maddeler tesisatlarımızı kapata bileceğimiz bir süre tanıyor, buradan da bir alarm oluşturarak alarm sistemiyle yaşaya bileceğimiz olumsuz etkileri ortadan kaldırmak” olduğunu söyledi.